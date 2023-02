Coffeeshop dicht na explosie: 'Weer heftig incident', zegt burgemeester

"Wederom een heftig incident." Met die woorden reageert burgemeester Theo Weterings van Tilburg zaterdagochtend op de explosie enkele uren eerder bij coffeeshop Caza in zijn stad. De coffeeshop aan de Gasthuisring gaat volgens een woordvoerder van de gemeente 'tot een nader te bepalen moment niet open'. Een besluit dat volgens haar in overleg met de exploitant is genomen.

Wanneer de resultaten van het politieonderzoek bekend zijn, bepaalt de gemeente wat er met de coffeeshop gaat gebeuren. Op een eventuele sluiting voor langere tijd wil de woordvoerder zaterdag niet vooruitlopen. Handgranaat

De coffeeshop was net weer open nadat de burgemeester afgelopen oktober besloot de zaak voor drie maanden te sluiten. Dit nadat een handgranaat voor de deur werd gevonden en nadat er eerder vorig jaar was geschoten op de zaak. De gemeente is blij dat de exploitant zijn zaak zelf zaterdag ook niet wilde openen. "De veiligheid van de bezoekers en de omgeving staat voor ons voorop", geeft de woordvoerder aan. 'Acuut sluiten' was daarom volgens haar noodzakelijk. Nuchtere reacties

In de buurt reageren mensen zaterdag tegenover onze verslaggever redelijk nuchter. Een aantal studenten bijvoorbeeld geeft aan de drie de incidenten allemaal te hebben meegemaakt, maar zich niet echt zorgen te maken. "We hoorden een knal. Daarna zijn we weer verder gaan slapen", zeggen ze. Van hun ouders krijgen ze af en toe wel een wat meer verontruste reactie. Medewerkers van de coffeeshop wilden zaterdag niet reageren. LEES OOK: Explosie bij Tilburgse coffeeshop waar eerder handgranaat werd gevonden

Foto: Jack Brekelmans / SQ Vision.

