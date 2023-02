Explosie bij Tilburgse coffeeshop waar eerder handgranaat werd gevonden

Bij een coffeeshop aan de Gasthuisring in Tilburg is zaterdagochtend rond vier uur een explosie geweest. De knal werd volgens de politie vermoedelijk veroorzaakt door het aansteken van een brandbare vloeistof.

Bij de explosie raakte niemand gewond. De knal werd door meerdere getuigen gemeld. Voordat de explosie te zien en te horen was, zou iemand gekleed in donkere kleding en met een capuchon over zijn hoofd iets richting het pand hebben gegooid. Diegene zou vervolgens zijn weggerend in de richting van de Jan Heijnsstraat.

Na de knal ontstond op straat een kleine brand. Het vuur werd snel geblust door een omstander.

Handgranaat voor de deur

De explosie gebeurde bij coffeeshop Caza die afgelopen oktober nog voor drie maanden werd gesloten door burgemeester Weterings van Tilburg. Dit nadat er voor de deur van het pand een handgranaat werd gevonden.

De burgemeester sprak toen van een optelsom nadat er eerder dat jaar op de deur van de coffeeshop werd geschoten. "De openbare orde en de veiligheid komen hier dusdanig in het gedrang dat we moeten optreden", aldus Weterings in oktober vorig jaar. De coffeeshop was na de gedwongen sluiting van drie maanden weer net open.

Nog gezocht naar dader

De politie zocht zaterdagochtend vroeg in de buurt nog naar de dader. Dit zonder resultaat. De zaak wordt door de recherche onderzocht.

