Coffeeshop moet sluiten nadat er een handgranaat voor de deur werd gevonden

Coffeeshop Caza aan de Gasthuisring in Tilburg is per direct drie maanden gesloten door burgemeester Theo Weterings. Voor de deur van het pand werd donderdag een handgranaat gevonden.

Ron Vorstermans Geschreven door

De burgemeester spreekt van een optelsom nadat er eerder dit jaar op de deur van de coffeeshop werd geschoten. "De openbare orde en de veiligheid komen hier dusdanig in het gedrang dat we moeten optreden", aldus Weterings. Getuigen gezocht

De handgranaat was 's nachts voor de coffeeshop neergelegd. Op camerabeelden is te zien dat een man die daar neerlegde. De politie is nog op zoek naar deze man. Hij droeg een zwarte jas met een capuchon, een donkere joggingsbroek, zwarte schoenen en blauwe handschoenen. De handgranaat werd later door een man verplaatst. Hij stopte het explosief in zijn tas en liep daarmee naar een parkeerplaats aan de Jan Heijnsstraat. Agenten hielden hem daar aan en namen zijn tas in beslag. Coffeeshop Caza werd op 13 maart nog beschoten door onbekenden. De handgranaat werd donderdagochtend gevonden:

