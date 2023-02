Net gerestaureerde kerk besmeurd: 'Alles is doordrenkt met verf'

De Sint-Lambertuskerk aan de Markt in Etten-Leur is vrijdagavond besmeurd met verf. Iemand zag dit vrijdagavond rond elf uur gebeuren en waarschuwde de politie. Agenten konden de verdachte aanhouden. Het gaat om een man van dertig uit Etten-Leur. Hij is vastgezet en wordt verhoord.

Hij ging zaterdagochtend direct naar de kerk toen hij hoorde wat er gebeurd was. "We hebben alles wat besmeurd is afgezet. Overal lagen lege verfblikken. We hebben een bedrijf benaderd om de ravage op te ruimen. Dit moet professioneel gedaan worden, want alles is doordrenkt met verf. En we bekijken of we hiervoor verzekerd zijn."

Johan baalt stevig van wat er gebeurd is. "We hebben net een periode van zes jaar restauratiewerk achter de rug. Zijn we net klaar met al het achterstallig onderhoud en dan worden we met dit soort taferelen geconfronteerd. Echt heel triest."

Er is aangifte gedaan en de verdachte zit nog vast, laat de politie zaterdag weten.