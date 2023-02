Dit is de langste carnavalssjaal ter wereld, zeggen ze in Schorsbos

Recordpoging Schorsbos (foto: TVSchijndel/ Daniël Spierings) Volgende Vorige 1/2 Langste sjaal in de geschiedenis

Een carnavalssjaal van maar liefst 1,11 kilometer lang, dat was het doel van de carnavaleske recordpoging in Schorsbos. Carnavalsclubjes uit het hele dorp kwamen samen om een slinger van geel, groen, witte sjaals te maken, dwars door het centrum van Schijndel. Het werd even spannend, maar met behulp van de prinsenclub werd het record nét gehaald.

Het is bijna een traditie in Schorsbos, op de eerste dag van carnaval wordt er een ludieke recordpoging gedaan. Zo werd er er eerder al eens een mega-hart gemaakt en was er de recordpoging bellenblazen. Dorpspomp met bier

Deze carnavalszaterdag werd het dus een mega-sjaal. Na een officieel gedeelte waarin onderscheidingen werden uitgedeeld uit Schijndelaren die belangrijk zijn voor het carnaval én het verenigingsleven, barstte op straat een feestje los. Onder het toeziend oog van Prins Toon d’n Urste werden de sjaals aan elkaar geknoopt. Alle sjaals aan elkaar moesten tot aan de dorpspomp komen, en die zou dan gaan schuimen: dan zal er voor één keer bier uit de pomp komen, in plaats van water. “Ik heb geen idee wat er gebeurt. Ik moet mijn das hier houden en verder wacht ik af”, lacht Dianne van Kaathoven. Een stukje verderop staat Anton Hellings. “We gaan een record vestigen.” Vervolgens gaat hij zingend verder: “Want je weet het: het zijn die geel, groen, witte kleuren, die maken Schorsbos heel apart.” Spannend

Ondertussen loopt Prins Toon met zijn hofkapel langs de honderden sjaals. “Het is natuurlijk een ludieke recordpoging om van het ene naar het andere evenement te gaan. Ik weet zeker dat het gaat lukken.” En ook oud-prins Carlo van de Greef staat tussen de enorm lange sjaal. “Dit wordt een wereldrecord”, lacht hij. “Dit is nog nooit gebeurd.” Toch is niet iedereen daar zeker van. En met de dorpspomp in zicht zijn de sjaals op. Met behulp van de sjaals van de prins, zijn adjudant en gevolg (en een klein beetje smokkelen) wordt de dorpspomp gehaald. Er begint er een spontaan feestje in het centrum en kan het bier getapt worden. “Wij hebben als raad van elf de laatste meters van de sjaal aan elkaar geknoopt. De notaris komt er zo aan, het is geluk hoor. Schorsbos fantastisch”, zijn de afsluitende woorden van de prins.

