Met z'n allen in hetzelfde pak: dit waren de mooiste groepen in Lampegat

Heks, aliën of non: met z'n allen in hetzelfde pèkske, dat schept een band. We gingen de straat op in Lampegat en ontdekten een heleboel groepen die met z'n allen dezelfde outfit dragen tijdens carnaval. De een nog chiquer dan de ander en sommige outfits worden zelfs gezien als een ware attractie. "Er blijven maar mensen komen die met ons op de foto willen. Als ik voor iedere foto een euro had gekregen, waren we rijk geweest."

Een groep aliëns is geland in Eindhoven, ze zijn collega's en afkomstig uit Utrecht. Twee van deze buitenaardse wezens komen oorspronkelijk uit Brabant. "De rest komt uit Amsterdam, Rotterdam, Spanje en Engeland. Ze wilden carnaval wel eens meemaken. En voor onze buitenlandse collega's is dit een perfecte manier om de Nederlandse cultuur te leren kennen", vertelt Kim. De overalls hebben ze op de kop getikt bij een schildersbedrijf.

Een groep verkleed als smurfen, het geheel valt op in de meute carnavalsvierders op de Markt in Eindhoven. "Dat is ook de reden dat we hiervoor gekozen hebben, we zijn overduidelijk één groep", vertelt Anne. Samen wonen ze in een studentenhuis in Utrecht. "Drie van ons komen uit Brabant: uit Oss, Eindhoven en Breda. De rest leert zo met carnaval integreren in Brabant."

Maar liefst vijftien clownspakken van Ronald McDonalds maakte de moeder van Bas Santema uit Eindhoven. "Deze pakken hebben we al een jaar of drie. Dit jaar heeft mijn moeder een paar kleine pakjes bijgemaakt, voor de kinderen. Zo wordt onze groep steeds groter." Waarom willen ze met z'n allen hetzelfde dragen? "Tja, je bent echt een eenheid zo. We krijgen ook ontzettend veel reacties en waardering van mensen. Dat ze het zo leuk vinden en mooi om te zien."

Bram (13), Finn (13) en Luuk (12) uit Eindhoven zijn echte vrienden, en dat willen ze laten zien met hun outfit. "We dragen allemaal hetzelfde, zodat mensen zien dat we beste vrienden zijn. Waarom we dit pak hebben gekozen? Gewoon, omdat het leuk is", vertelt Bram. Samen met hun ouders zijn ze op pad geweest om een mooi pèkske te scoren. En ze zijn er trots op.

"We zijn import, dus we moeten wel zorgen dat we één groep zijn", legt Ido uit. Deze groep heksen komt uit IJmuiden en kocht de negen pakken via Marktplaats. "Ze werden verkocht door iemand in Breda, voor een tientje per stuk. Inclusief neus en stok, maar dat laatste hebben we thuis gelaten", legt Esther uit. De vriendengroep is voor het eerst in Lampegat voor carnaval. "Maar we hebben onze kamer alweer gereserveerd voor volgend jaar, want dit bevalt ons wel."

Henri en Peter uit Valkenswaard kochten deze speciale pakken al jaren geleden in België. Vlak voor de Catharinakerk in Eindhoven zie je ze al van ver staan. "We dachten hier even rustig te gaan staan maar er blijven maar mensen komen die met ons op de foto willen. Als ik voor iedere foto een euro had gekregen, waren we rijk geweest", vertelt Peter.

"We komen in de allerkleinste kroegjes en eigenlijk is dit grote pak nergens een probleem. Mensen gaan voor je opzij en vinden het leuk. We krijgen een heleboel aandacht en waardering." Maar wat stellen ze eigenlijk voor in het pak? "Ja, goeie vraag. Wij zeggen altijd gekscherend dat we bij de Efteling zijn ontslagen of uit de Droomvlucht zijn gevallen. Maar het heeft iets met uien te maken, want het dorp waar ze zijn gekocht, heet met carnaval 'Uienrijk'."