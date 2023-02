Sleuteloverdracht op bomvolle Markt in Krabbegat: 'Dit wil je niet missen'

Bergen op Zoom, Krabbegat tijdens carnaval, is zaterdagmiddag massaal uitgelopen om de intocht en sleuteloverdracht van Prins Wannes III bij te wonen. Daarmee is Vastenavend, zoals carnaval in Bergen heet, officieel afgetrapt en kan de leut beginnen.

Hoe dichter je zaterdagmiddag bij de Grote Markt in Krabbegat kwam, hoe drukker het werd. Niemand wilde de sleuteloverdracht missen. Er zijn opvallend veel mooi verklede mensen, en velen dragen een masker. Het carnaval in deze stad, pardon Vastenavend, ziet er altijd prachtig uit.

Veel maskers in Krabbegat

Een eindeloze stoet dweilorkesten trok langs het bordes van het stadhuis. De route van de prins, van het station naar het stadhuis was niet lang, maar door de grote drukte liep de tocht wel wat vertraging op. Het kon de feestvierders niet deren. Op de zonovergoten Markt genoten de mensen van de feestmuziek, een biertje en de prachtige uitdossingen van carnavalsvierders. I love Krabbegat

Voor het bordes stond een jong stel te kijken. Hij droeg een hoed, met de tekst: I love Krabbegat. "De intocht in Krabbegat die wil je niet missen, het mooiste wat er is zegt hij. Krabbegat is altijd gezellig." Voor zijn vriendin uit België is het de eerste Vastenavend in Krabbegat. In Vlaanderen wordt veel minder carnaval gevierd. "Het is echt een hele bijzondere ervaring, ik vind het zalig", zei de Vlaamse.

Jong en oud maakt muziek bij de intocht