Carnavalsvierder belandt op verkeerde oever en wordt met hoogwerker gered

Een man uit Geldrop belandde zaterdagavond in een sloot in Waalre, nadat hij veel te diep in het glaasje had gekeken. Hij wist weer op de kant te klauteren, maar aan de verkeerde oever. Hij was zo dronken dat hij niet meer op zijn benen kon staan en belde zelf de hulpdiensten om gered te worden.

De start van carnaval was een stevige, voor de Geldroppenaar. Tegen negen uur op zaterdagavond kwam hij per ongeluk in een sloot terecht langs de Voorbeeklaan in Waalre. Drijfnat wist hij zelf weer op de kant te klimmen. Maar wel aan de overkant.

Volgens een 112-correspondent was de man te ver heen om zelf nog over het water terug te springen naar de goede kant van de sloot. En daarop besloot het slachtoffer zelf de hulpdiensten in te schakelen.

Hoogwerker

Toegesnelde agenten konden wel om de situatie lachen, volgens onze correspondent. Een agente is naar de overkant gesprongen om de man bij te staan. Ondertussen werd een hoogwerker van de brandweer ingeschakeld om de man weer naar de goede kant van de sloot te brengen.

Daar is hij nagekeken door ambulancepersoneel. De man was helemaal nat en had het koud, maar was niet onderkoeld. Er is een taxi voor hem besteld die hem naar Geldrop zou brengen.