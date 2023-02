Oud-prins Pothuusburg overleden: feest gaat door 'zoals Harrie had gewild'

Oud-prins van Pothuusburg Harrie de Greeff is zaterdagavond op de traditionele Graafse avond overleden. Dat laat C.V. Pothuusburg zondag weten.

Carnaval in Pothuusburg, zoals Grave deze dagen genoemd wordt, gaat zondag door. Dat is volgens de carnavalsvereniging op 'uitdrukkelijke wens' van de echtgenote en kinderen van De Greeff besloten. "Zoals Harrie het gewild zou hebben."

De festiviteiten in de carnavalstent aan de Loswal in Grave werden zaterdagavond gestaakt nadat de 67-jarige oud-prins onwel werd en overleed. Rond tien uur werd de ambulance gebeld, maar hulp kwam te laat.

De Greeff was een bekende in Grave. Niet alleen door zijn betrokkenheid bij Pothuusburg, maar ook vanwege het gelijknamige familiebedrijf in caravans en campers in het vestingstadje.