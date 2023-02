Knakworstrennen in Verkeskop: 'Koning worden is een jongensdroom'

In Verkeskop (Beugen) draaide het zondagochtend traditioneel om de Knakworstrennen. Bij de jaarlijkse carnavalsactiviteit loopt het hele dorp uit. Als toeschouwer of als deelnemer. "Voor velen is het een jongensdroom om de koning van de Knakworstrennen te worden", zegt een van de deelnemers.

De Knakworstrennen is een soort hardloopwedstrijd tussen mensen die allemaal iemand op de rug hebben. Zowel de ruiters als de ‘paarden’ zijn voor deze gelegenheid carnavalesk uitgedost. De deelnemers galopperen over een loodzwaar parcours van mul zand. Dat weet Ramon Smits, de winnaar van 2022, maar al te goed. "Het ging vandaag ronduit slecht. Vorig jaar was ik de winnaar. Dit jaar ging ik gelijk onderuit. Volgens mij was de ruiter te zwaar", zegt hij lachend.

"Het gaat uiteindelijk om de lol die je met elkaar hebt", vertelt een andere deelnemer. "Maar er zijn ook fanatieke deelnemers. Die zijn bloedserieus en willen een keer de koning van de rennen worden. Voor sommigen is dat een jongensdroom. Hopelijk wordt er vandaag weer één verwezenlijkt." En dat gebeurde ook. Camiel Smits is dit jaar de koning, met als ruiter Quinten Swaan.

Lauwerkrans met knakworsten

De eerste race ooit werd in 1985 gehouden en beviel zo dat het ieder jaar herhaald wordt. Alleen in coronatijd lag het stil. Behalve de onmetelijke eer van de overwinning wacht de winnaar ook een lauwerkrans met knakworsten. Sinds januari 2020 behoren de Knakworstrennen officieel tot het immaterieel erfgoed in Nederland.

Vorig jaar ging het mis toen een steiger met toeschouwers omviel. Vijf mensen raakten hierbij gewond. "Ik ga ervan uit dat ze het dit jaar goed voor elkaar hebben met de steiger. Dit jaar waait het in ieder geval niet zo hard", zegt Toos, een van de toeschouwers. "Ik kom elk jaar kijken. Het is de voorbode van de Metworstrennen in Boxmeer, die morgen worden gehouden. Het mooiste aan de Knakworstrennen is voor mij toch de gezelligheid."

LEES OOK: Steiger valt om tijdens Knakworstrennen in Beugen, vijf mensen gewond