Carnaval in Oeteldonk losgebarsten met komst Amadeiro

Prins Amadeiro heeft onder grote belangstelling carnaval ingeluid In Oeteldonk. Om klokslag 11.11 arriveerde Amadeiro op perron 1 om daar onder luid gejuich zijn eerste stap op de 'stapsteen'te zetten. Dit was live te volgen op het Stationsplein en daarmee werd in Oeteldonk carnaval 2023 officieel gestart.

Een uniek en niet te missen moment is wanneer Amadeiro met zijn gevolg via de roltrap op het Stationsplein aankomen.

Wachten in het station op Z.K.H. Prins Amadeiro (foto:Marcel van Dorst/EYE4images)

De stapsteen waarop Amadeiro zijn voet zet (foto:Marcel van Dorst/EYE4images)

Prins Amadeiro XXVI hangt een boerenkoolkrans om het beeldje van één van Zijn voorvaderen, Amadeiro XVI. Je hoort vervolens het Oeteldonks Volkslied en Prinsenlied en dan spreekt Prins Amadeiro XXVI Zijn volk toe.

Carnaval is soms een serieuze zaak (foto:Marcel van Dorst/EYE4images)

Een warm welkom voor Amadeiro op het Stationsplein (foto:Marcel van Dorst/EYE4images)