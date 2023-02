Fem van Empel sluit topseizoen in stijl af: 'Best wel emotioneel'

Fem van Empel heeft haar topseizoen in stijl afgesloten door de X2O-trofee te winnen. De 20-jarige veldrijdster uit Den Dungen soleerde in Brussel in haar regenboogtrui naar winst van de slotwedstrijd. Daarmee stelde ze ook de eindzege in het klassement veilig. Van Empel won dit seizoen ook al de wereldbeker en het WK in Hoogerheide.

"Ik had dit allemaal aan het begin van dit seizoen nooit verwacht", zei Van Empel na de wedstrijd. "Ik ben wel een beetje verrast door mijn prestaties. Dit voelt heel goed. Ik heb er ook hard voor gewerkt."

'Valse start'

Van Empel, die fietst voor Jumbo-Visma, verdedigde in de slotwedstrijd een comfortabele voorsprong van 1 minuut en 49 seconden op Lucinda Brand. Van Empel ging er na de start meteen vandoor en kreeg Brand mee in haar wiel. Ceylin del Carmen Alvarado, de nummer 3 van het klassement en al drie keer winnares in Brussel, vond dat er sprake was van een valse start.

Ondanks protesten van de Rotterdamse greep de wedstrijdleiding niet in. Alvarado moest zich vanuit de achterhoede weer opwerken naar voren in de race over zeven rondes. Ze kwam niet verder dan de vierde plaats, op 1 minuut en 45 seconden van winnares Van Empel.

De wereldkampioene reed na een aantal rondes weg bij Brand en soleerde naar de winst. Brand finishte op 47 seconden als tweede, Annemarie Worst werd op ruim 1 minuut derde.

"Ik heb twee weken rust gehad, maandag moet ik weer aan de bak wat trainen betreft", zei de ongenaakbare Nederlandse. "Mijn trainer zei: 'Doe vandaag maar rustig aan om af te sluiten', maar ik heb het omgekeerde gedaan."

WK veldrijden

Eigenlijk kon het seizoen van Van Empel al niet meer stuk sinds ze begin deze maand het WK veldrijden in Hoogerheide won. "Het is best wel emotioneel met alle familie die is komen kijken en de druk die nu van mijn schouders valt", zei ze na de winst.

