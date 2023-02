Zonneautobedrijf Lightyear optimistisch over doorstart: 'Geweldig nieuws'

Een groep investeerders wil het failliete zonne-autobedrijf Lightyear uit Helmond redden. Het bedrijf ging enige tijd geleden failliet omdat de productie van de zonneauto Lightyear One te duur werd. Het bedrijf wilde een doorstart maken met de Lightyear 2, een goedkopere versie. Dit lijkt nu te gaan lukken, maakt Lightyear in een persbericht bekend.

Een groep particuliere investeerders heeft in één dag 8 miljoen euro in opgehaald om de doorstart mogelijk te maken. Volgens Lex Hoefsloot, de algemeen directeur van Lightyear is het 'geweldig nieuws'.

"Iedereen werkte hard om onze missie te kunnen voortzetten. Daarbij hebben we de belangen van de aandeelhouders steeds hoog gehouden. We weten dat gevolgen voor onze werknemers, investeerders, klanten en toeleveranciers heel groot zijn, maar we probeerden de meest toekomstgerichte weg te vinden."

'Solide basis'

Volgens Hoefsloot is het bijeengebrachte geld genoeg om een 'solide basis' te leggen voor het nieuwe bedrijf. Bij het huidige Lightyear werden 650 mensen. Het bedrag van 8 miljoen lijkt weinig, als je kijkt wat het kost om een auto op de markt te zetten. "Het geeft ons in ieder geval tijd en ruimte om de komende periode te overbruggen om alles voor een doorstart uit te werken", zegt een woordvoerder. "Hoe alles er precies uit komt te zien zal in de zeer nabije toekomst duidelijk worden."

Hoeveel banen verloren zullen gaan, is nog onbekend. "Het is duidelijk dat we niet met iedereen verder zullen gaan", zegt een woordvoerder van Lightyear. De nieuwe plannen voor de doorstart moeten nog wel voorgelegd worden aan de curator.

Opgelucht

De initiatiefnemer van de investeerders, Arnoud Aalbersberg, zegt opgelucht te zijn over de doorstart: "Dit laat ons sterke geloof zien in de bouw van elektrische auto's die ook op zonne-energie rijden, zodat een groter publiek minder afhankelijk wordt van het stroomnet."