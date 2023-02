Johnny Purple is zijn stem kwijt, zegt alle optredens af met een appje

Hij stond nog op 3 Uurkes Vurraf dit jaar, maar nu gaat Johnny Purple door een nachtmerrie heen. De carnavalsartiest is zijn stem kwijt en moet al zijn optredens afzeggen. Purple brengt het feest van het jaar nu alleen thuis in zijn huispak door. "De porseleinen pony blijft op stal de komende dagen", zegt de aangeslagen zanger.

Het is dat er al een Kies je Kraker gekozen is dit jaar, maar volgens Johnny Purple had hij nu een grote kans gemaakt. "Als je mijn stem nu hoort, dat is pas echt een kraker", zegt hij met een knipoog. De Roeptoetmobiel stopte bij Purple voor de deur en had een beterschapspakket voor hem. Hij kreeg een zakje drop en zoethoutthee. "Die kan ik op het moment goed gebruiken."

Alles af moeten zeggen

Hij zou vandaag een tour doen door Brabant en daarbij ook een stop maken in het Fijnfisjenie Café. "Ik ben verder topfit, maar mijn stem laat mij echt in de steek." Toen hij vannacht wakker werd en zijn stem hoorde, wist Johnny Purple dat het fout zat. "De zalen en feesten heb ik niet af kunnen bellen, maar moeten appen. Mijn stem kon gewoon echt niet meer."

Johnny Purple kijkt alvast uit naar carnaval volgend jaar. "Het komt altijd goed, maar de komende dagen niet en moet ik echt even plat." Geen Porseleinen Pony meer, geen Zonnesteek en geen Geit In Het café dit jaar. "Wat wil ik graag weer in de polonaise lopen, maar helaas moet ik eerst mijn stem weer vinden."

