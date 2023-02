Kielegat de knapste! De mooiste outfits bij de carnavalsoptocht

Foto's: Karin Kamp Foto: Karin Kamp Foto: Karin Kamp Foto: Karin Kamp Foto: Karin Kamp Foto: Karin Kamp Volgende Vorige 1/6 Foto's: Karin Kamp

Een heel spektakel was het, de Grote Optocht die maandagmiddag door de binnenstad van Breda trok. Met imposante carnavalswagens, leutige acts en veel kleurrijke outfits. Safaridames met apen tussen de benen, een behaarde nachtzuster, een knalgele kip en een bloemetjesgordijn, onze fotografe legde de prachtigste Kielegatters vast.

"Normaal laat ik eitjes uit m'n broekspijp rollen." (Foto: Karin Kamp)

Gele kip Brian (31) en clowntje Tessa (28)

"Iedere carnavalsmaandag ga ik als knalgele kip naar de optocht in Breda. Normaal gesproken neem ik ook twaalf eieren mee. Als er dan een nieuwsgierig kindje is, buk ik en laat ik een ei uit m'n broekspijp rollen. Maar ik was vanmorgen nog zo brak dat ik ze maar achterwege heb gelaten." Tessa: "Ik heb jaren in de horeca gewerkt, dat was echt keihard werken en overleven. Biertjes tappen en maar doorgaan, non-stop. Nu ben ik lekker vrij en kan ik me onderdompelen in het carnavalsfeest hier."

"Ik kom al zeker tien jaar naar Breda om te genieten van de optocht." (Foto: Karin Kamp)

Venetiaanse engel Agatha (65)

"Ik kom uit het Westland en reis al zeker tien jaar af naar Breda tijdens carnaval om van de optocht te genieten. Dit keer zijn we met 40 man gekomen, in een grote bus. Een verkleedpartij waarbij ik alles uit de kast trek om er zo mooi mogelijk uit te zien, geweldig vind ik het. Zelfs mijn nagels krijgen vrolijke kleurtjes. Thuis ben ik lid van een carnavalsvereniging, De Blauwkonters. Die naam is ontstaan door de blauwe tuinbroeken die de tuinders vroeger allemaal droegen. Als de broeken waren gewassen, hingen ze te drogen aan de waslijn en dan wapperde de wind zo, hup alle kontjes bol."

"Wij zijn op jacht naar vrouwen die naar vis ruiken." (Foto: Karin Kamp)

Siberische zeevaarders Lars (50) en Patrick (28, ahum)

"Na drie weken op de Siberische zee te hebben gedobberd, zijn we net aangemeerd in de haven van Breda. Onze kotter had wat mankementen, vandaar. We zijn hier op jacht naar vrouwen die naar vis ruiken. En de bijvangst gooien we niet terug, haha!"

"Mijn vader is dit jaar overleden, nu vieren we het leven." (Foto: Karin Kamp)

Schaapje Lynn (30) en unicorn Marion (58)

"Het leven vieren en zelf de slingers ophangen, dat is wat mijn moeder en ik doen. Mijn vader is dit jaar overleden aan de gevolgen van kanker en op deze manier eren we hem en de positieve manier waarop hij in het leven stond. Als hij een beetje te diep in het glaasje had gekeken, riep hij altijd 'Mèèèh!'. Daarom heb ik me in een schapenvachtje gehuld. Het is dubbel om hier te zijn, maar hij is heel dicht bij ons."

"Gisteren was ik Sinterklaas." (Foto: Karin Kamp)

Nachtzuster Ferry (37)

"Al tien jaar hijs ik me in een verpleegsterskostuumpje tijdens carnaval. Ik ben wel geëvolueerd, hoor. Inmiddels heb ik een brilletje, m'n haar wordt steeds langer en m'n borsten steeds groter. En ik trakteer op vrolijke pleisters. Carnaval betekent voor mij heel veel plezier. Het moet allemaal niet te praktisch zijn, maar gewoon lekker gek. Dat je bijna niet naar de wc kunt omdat je pak zo moeilijk uitgaat. Gisteren was ik Sinterklaas, toen kon ik bijna niet plassen."

"Wij gaan op safari met onze aap." (Foto: Karin Kamp)

Safari-babes Miranda (41) en Amber (19)

"Wij zijn hier op safari met onze apen. Elk jaar komen wij vanuit Rozenburg naar het Kielegat om de optocht te bewonderen. De sfeer, de gebroedelijkheid en dat je kunt zijn wie je bent, dat maakt deze dagen uniek. Waren we hier maar geboren."

"Ik ben even geen mama vandaag."

Exotische vogel Angelique (39)

"Dit is de vijftiende keer dat ik vanuit Rotterdam afzak naar het zuiden voor een carnavalsfeestje. Wat me zo aantrekt? De sfeer, de saamhorigheid. Het is gewoon een heerlijke dag waarbij je even helemaal jezelf kunt zijn. En dat betekent voor mij dat ik even geen mama ben."

"We blijven hier komen tot in de eeuwigheid, al moeten we elkaar duwen." (Foto: Karin Kamp)

Krasse knarren Chantal (74) en Loïs (73)

"Na vier carnavalsdagen is dit hoe we ons voelen: oud en versleten. Het bier en de wandelstok houden ons op de been. Vandaag is de laatste dag, dan gaan we weer naar huis. We zijn al 50 jaar gelukkig getrouwd. En we blijven naar de optocht in Kielegat komen, al moeten we elkaar volgend jaar duwen."

"Na de carnaval maak ik een babydoll van het gordijnstof." (Foto: Karin Kamp)