NAC hard onderuit bij hekkensluiter Jong FC Utrecht: 4-1

Op carnavalsmaandag een wedstrijd afwerken in de Keuken Kampioen Divisie. Dat was op voorhand al geen lolletje voor de spelers en fans van NAC Breda. Het resultaat van de uitwedstrijd tegen Jong FC Utrecht laat zich raden. De wisselvallig presterende ploeg van trainer Peter Hyballa verloor met forse cijfers van de hekkensluiter: 4-1.

Toch leek er aanvankelijk weinig aan de hand voor NAC. Tijs Velthuis opende al na een kleine 4 minuten de score. Hij kopte raak uit een corner: 0-1.

Nog voor het eerste kwartier om was, had Jong Utrecht het evenwicht hersteld. Derensili Sanches Fernandes knalde de bal vanaf een meter of 20 in het doel. In de 37e minuut werd Yannick Leliendal geen strobreed in de weg gelegd en dat betekende 2-1. NAC bleef lange tijd enigszins in de wedstrijd, maar dat veranderde na ruim een uur spelen heel snel. In de 66e minuut maakte Anthony Descotte er 3-1 van, waarna Sanches Fernandes binnen een minuut de eindstand op 4-1 bepaalde.

Stan Teuben, de scheidsrechter uit Aarle-Rixtel, deelde driemaal een gele kaart uit, onder anderen aan Cuco Martina van NAC. De Bredase formatie blijft door de elfde competitienederlaag tiende.