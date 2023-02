Ziekenhuispersoneel gaat staken: half maart alleen nog spoedzorg

Medewerkers van ziekenhuizen in heel Brabant gaan staken. Ze zijn het beu dat ze niet meer loon krijgen en daarom volgen er half maart acties. De ziekenhuizen sluiten een dag lang de deuren en zijn dan alleen geopend voor spoedeisende hulp, zo laten de vakbonden weten.

Personeel van onder meer ziekenhuis Bernhoven, het Jeroen Bosch, Elkerliek, Anna, Maxima MC, Amphia en Bravis doen mee met de staking. Zij gaan zondagsdiensten draaien, waarbij er geen geplande afspraken plaatsvinden. Dat is het ultieme stakingsmiddel, volgens de bonden.

Te weinig loonsverhoging

De vakbonden en de werkgevers ruziën al een tijdje over de lonen. De afgelopen maanden waren er onderhandelingen, maar daar is niets uitgekomen.

De vakbonden willen dat de lonen dit jaar met 10 procent en nog eens 100 euro bruto per maand omhooggaan. De Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) vindt dat ze genoeg heeft geboden en blijft bij de 13 procent loonsverhoging, verspreid over twee jaar. Maar dat is voor de bonden niet genoeg. Ze stelden de ziekenhuizen een ultimatum en dat is inmiddels bereikt.

In veel ziekenhuizen zijn er al actiecomités samengesteld en spandoeken opgehangen. Personeel van het Amphia ziekenhuis in Breda voerde vorige week al actie door de hoofdingang van het ziekenhuis te blokkeren. De precieze datum van de staking is nog niet bekend.

