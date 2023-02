Man die drugslab runde en 3 jaar cel moet uitzitten is spoorloos verdwenen

De 39-jarige man die vorige week werd veroordeeld tot 3 jaar celstraf omdat hij een drugslab in Luyksgestel runde, is voortvluchtig. De man kwam niet opdagen bij de rechtbank en er wordt inmiddels nationaal en internationaal naar hem uitgekeken, zo bevestigt het Openbaar Ministerie desgevraagd aan Omroep Brabant.

De Eindhovenaar werd afgelopen zomer in Spanje gearresteerd op verdenking van drugshandel. Hij mocht van de rechter zijn zaak thuis afwachten, maar is er nu dus vandoor.

Encrochat

De politie kwam de man op het spoor na de ontdekking van een drugslab in Luyksgestel in 2020. Door mee te lezen met een groot aantal ontsleutelde chatberichten die verstuurd werden via cryptocommunicatie-platformen zoals Encrochat, werd duidelijk dat de man betrokken was bij het lab.

Uit verder onderzoek bleek dat hij zich vermoedelijk op grote schaal bezighield met drugshandel en de productie van harddrugs. Ook werd hij verdacht van witwassen. Van dat laatste werd hij door de rechtbank vrijgesproken.

Thuis afwachten

Het Openbaar Ministerie (OM) bevestigt aan Omroep Brabant dat de man, nadat hij niet aanwezig was bij de uitspraak, spoorloos is. Hij staat 'internationaal gesignaleerd', wat inhoudt dat de politie in Nederland en in het buitenland naar hem uitkijkt.

De rechter besliste in oktober vorig jaar dat de man zijn zaak thuis mocht afwachten, omdat zijn 'persoonlijke belangen' op dat moment zwaarder wogen dan het vluchtgevaar, zo staat te lezen in de uitspraak. Wat die belangen precies waren is niet bekend.

