Vondst drugslab leidt naar arrestatie in Spanje: 3 jaar celstraf

De 39-jarige man die afgelopen zomer in Spanje werd gearresteerd op verdenking van drugshandel, moet drie jaar de gevangenis in. Dat heeft de rechtbank in Den Bosch dinsdagmiddag bepaald. De politie kwam hem op het spoor na de ontdekking van een drugslab in Luyksgestel in 2020. Ook zijn huizen in Eindhoven en het Zeeuwse Yerseke werden toen doorzocht.

Bij het drugslab in een garage bij een woning aan de Dorpstraat in Luyksgestel werden destijds diverse chemicaliën aangetroffen die als grondstof gebruikt kunnen worden voor de productie van drugs. Cryptoberichten

Daarnaast had de politie ook toegang tot een groot aantal ontsleutelde chatberichten, die verstuurde werden via cryptocommunicatie-platformen zoals Encrochat. Daaruit bleek dat de 38-jarige verdachte vermoedelijk betrokken was bij het opgerolde lab in Luyksgestel. Uit verder onderzoek bleek dat de man zich vermoedelijk op grote schaal bezig houdt met de handel in en productie van harddrugs. Ook werd hij verdacht van witwassen. Van dat laatste werd hij dinsdag trouwens vrijgesproken. Arrestatie in Spanje

Al snel in het onderzoek werd duidelijk dat de man niet meer in ons land woonde. In samenwerking met de Spaanse autoriteiten kon hij uiteindelijk in zijn huis in Spanje worden gearresteerd. De officier van justitie eiste eerder 5,5 jaar cel. De uitspraak van de rechter valt nu dus wat lager uit. De tijd die de verdachte al vast zit, wordt van de totale duur afgehaald.