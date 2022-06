Vondst van drugslab leidt tot arrestatie in Spanje

Een 38-jarige man is maandag aangehouden in zijn huis in Spanje. Hij wordt verdacht van het produceren van harddrugs en handel daarin. De politie kwam hem op het spoor na de ontdekking van een drugslab in Luyksgestel in 2020. Naast het huis van de man in Spanje werden maandag ook nog twee woningen in Eindhoven en Yerseke (Zeeland) doorzocht.

Bij het drugslab in een garage bij een woning aan de Dorpstraat in Luyksgestel werden destijds diverse chemicaliën aangetroffen die als grondstof gebruikt kunnen worden voor de productie van drugs. Nu blijkt dat de politie toen ook een toegang kreeg tot een groot aantal ontsleutelde chatberichten. Het gaat om berichten verstuurd met cryptocommunicatie-platformen zoals Encrochat. Grote speler

Uit die berichten bleek dat de 38-jarige verdachte vermoedelijk betrokken was bij het opgerolde lab in Luyksgestel. Uit verder onderzoek bleek dat de man zich vermoedelijk op grote schaal bezig houdt met de handel in en productie van harddrugs. Ook wordt hij verdacht van witwassen. Meerdere panden

De man is Nederlander, maar al snel werd duidelijk dat hij niet meer in ons land verbleef. Door samenwerking met de Spaanse autoriteiten werd hij uiteindelijk opgespoord in Spanje en maandag gearresteerd. Het is niet duidelijk waar de verdachte precies vandaan komt, en wat zijn exacte rol bij het drugslab in Luyksgestel was. Twee van zijn huizen, in Eindhoven en het Zeeuwse Yerseke, zijn ook door de politie doorzocht.