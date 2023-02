PSV laat nog maar half zoveel uitsupporters toe, uitvak niet veilig genoeg

PSV laat voorlopig minder mensen toe in het uitvak in het Philips Stadion in Eindhoven. Nog maar de helft van de plaatsen zal beschikbaar voor bezoekende supporters. De Eindhovense club doet dit uit veiligheidsoverwegingen.

Het kan gevaarlijk zijn als het vak helemaal gevuld is met springende mensen, zo blijkt uit onderzoek naar de constructie van het uitvak. Aanleiding voor het onderzoek was het instorten van de tribune voor bezoekende supporters in het stadion van NEC in Nijmegen in oktober 2021.

'Potentiële beschadiging'

Uit het onderzoek bij PSV blijkt dat de constructie van het uitvak zonder aanpassingen in de toekomst beschadigd zou kunnen worden, zo meldt de club. Voor andere vakken geldt dat niet.

De maatregel heeft geen gevolgen voor de aanhang van Sevilla, dat donderdag tegenstander is in de tussenronde van de Europa League. De Spaanse club komt met een beperkt aantal fans naar Eindhoven. Het supportersvak zou zondag in de competitiewedstrijd tegen FC Twente wel helemaal vol zitten, maar dat kan nu dus niet.

'Tijdelijke oplossing'

"We kiezen per direct voor een tijdelijke oplossing door minder mensen toe te laten en het vak te verstevigen. Ondertussen werken we verder aan een permanente oplossing", zegt Sjors van den Boogaart, directeur van het Philips Stadion.

PSV heeft de voetbalbond KNVB, voetbalfederatie UEFA en de gemeente Eindhoven hierover geïnformeerd. Zij hebben volgens de club begrip voor de gemaakte keuzes.