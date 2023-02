Ihattaren wil voetbalcarrière weer oppakken, meldt oud-PSV'er op Instagram

Mohamed Ihattaren wil terugkeren in de voetbalwereld. Dat meldt de oud-PSV'er in een bericht op Instagram. In een video laat hij zijn volgers zien hoe hij traint bij zijn club Juventus.

"Wat ons definieert, is hoe we reageren op tegenslag", schrijft de voetballer bij de video. Het bericht komt na roerige weken voor Ihattaren. De politie hield hem anderhalve week geleden aan. Hij zou worden verdacht van mishandeling van zijn ex-vriendin. Aangehouden door politie

De aanhouding gebeurde op zondag 12 februari in zijn huis in Utrecht. Een dag later doorzocht de politie zijn huis in Vleuten. Ihattaren is inmiddels weer vrij, maar de politie ziet hem nog wel als verdachte. De 21-jarige voetballer brak op jonge leeftijd door in Eindhoven. Hij vertrok naar Juventus na onenigheid met PSV-trainer Roger Schmidt. Het contract van Ihattaren bij Juventus loopt nog tot de zomer van 2025.