Oud-PSV'er Mo Ihattaren weer aangehouden, politie doorzoekt ook zijn huis

Voetballer Mohamed Ihattaren is zondag aangehouden in Amsterdam. Daarnaast werd maandagochtend zijn huis in Vleuten doorzocht. Dat melden bronnen aan de NOS. De arrestatie zou niks te maken hebben met zijn eerdere aanhouding voor bedreiging in november.

Waarvoor de oud-PSV'er dan wel is aangehouden, is nog niet helemaal duidelijk. Volgens de NOS zou het te maken hebben met 'een conflict in de relationele sfeer'. De politie heeft vooralsnog alleen bevestigd dat een 21-jarige man uit Utrecht is aangehouden. De nieuwe aanhouding is het zoveelste slechte nieuws rondom de voetballer, die op jonge leeftijd doorbrak in Eindhoven. Na problemen met de toenmalige trainer Roger Schmidt vertrok het talent naar Juventus, waar hij ook al snel op een zijspoor belandde. Aanhoudende malaise

De ploeg uit Turijn verhuurde Ihattaren vervolgens aan Ajax. Daar leek hij het plezier in het voetbal terug te hebben gevonden, tot hij plots weer uit de selectie werd gezet. Door vermeende bedreigingen uit het criminele circuit verdween hij zelfs even volledig uit beeld. Nadat Ajax bekendmaakte niet met Ihattaren verder te gaan, kwam de voetballer opnieuw negatief in het nieuws. In november werd hij al aangehouden, omdat hij betrokken zou zijn bij een bedreiging. Daar komt de nieuwe arrestatie dus bij. De voetballer zit nog vast en wordt maandag verhoord.

Het huis van Ihattaren werd maandagochtend doorzicht. (foto: Omroep Brabant)