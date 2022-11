Aangehouden oud-PSV'er Mo Ihattaren weer vrijgelaten

Voetballer Mo Ihattaren is weer vrij nadat hij dinsdag was aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij een bedreiging. Dat laat zijn advocaat Sander Janssen weten via een statement op Twitter.

Volgens de advocaat heeft de oud-PSV'er verklaringen over de bedreiging afgelegd en gaat het om een zaak van een lange tijd geleden die nog bij de politie in onderzoek is.

De Telegraaf meldde dinsdag dat Ihattaren was aangehouden in een huis in Utrecht, waar hij op dat moment verbleef. De politie wilde toen nog niet bevestigen dat hij was opgepakt. Ook over de ernst van de bedreiging wil de politie nog niks kwijt.

Zo snel mogelijk terug

Zijn advocaat laat weten dat de 20-jarige voetballer zo snel mogelijk zal terugkeren naar zijn Italiaanse club Juventus om daar de trainingen te hervatten. Ajax huurde Ihattaren sinds begin van dit kalenderjaar van de club in Turijn. De Amsterdammers besloten eind oktober de linkspoot niet over te nemen van Juventus.

Volgens zijn advocaat kende de ex-PSV'er een veelbewogen periode in zijn leven, maar had hij de afgelopen weken de weg weer naar boven gevonden. Volgens De Telegraaf werd Ihattaren bedreigd door criminelen als gevolg van zijn relatie met een jonge vrouw. Ook zou hij innige banden onderhouden met andere criminelen. Ajax, de politie en de zaakwaarnemer van Ihattaren wilden nooit op die berichten reageren.

