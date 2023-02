Met een huifkar langs de carnavaleske voortuinen in Spurriezeiersland

Stiphout heeft niet alleen een carnavalsoptocht, maar ook een geveltocht. Tijdens de coronacrisis ontstond in Spurriezeiersland deze nieuwe traditie. Volgens de carnavalsvereniging is het de grootste geveltocht van Brabant. Huizen versierden ze al langer met carnaval, maar sinds 2021 worden tuinen en gevels volgens een heel thema versierd.

In 2021 lag er een dik pak sneeuw tijdens carnaval en door de coronacrisis en lockdowns was carnaval vieren nauwelijks mogelijk. "De prins vond dat er toch iets georganiseerd moest worden, ook al mochten we niet bij elkaar in de buurt komen", vertelt Eric de Greef van carnavalsvereniging De Spurriezeiers.

Vriendengroep Elf over Acht heeft een enorme pop in de versierde tuin gezet. "Dat is Malle Wap en daarmee deden we zaterdag en zondag mee aan de optochten in Stiphout en Helmond", vertelt Erick van den Bogaerd. "Het is een eerbetoon aan de oude stadsdichter Bert Kuipers doe 55 jaar geleden een liedje over Malle Wap had. Dat hebben wij als groep opnieuw ingezongen."

De groep vindt de geveloptocht ook een mooi en verbindend initiatief. "En Malle Wap krijgt zo nog meer aandacht. Maar hij kan wel vanaf woensdag opgehaald worden door andere carnavalsgroepen die er iets mee kunnen", zegt Erick lachend.