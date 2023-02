Bus- en treinverkeer ontregeld door acties en werkzaamheden

Het bus- en treinverkeer in Brabant is woensdag danig ontregeld. Veel bussen zullen de hele dag in de remise blijven, omdat personeel gaat staken. Het treinverkeer tussen Eindhoven en Weert komt zelfs een hele week stil te liggen. Oorzaak: werkzaamheden van spoorbeheerder ProRail.

De stakingsacties zijn uitgeroepen door de vakbonden. Personeel van onder meer Arriva en Hermes/Connexxion doet woensdag mee. Ook voor vrijdag zijn acties aangekondigd. De vakbonden hebben aangegeven dat ze blijven staken totdat ze met werkgevers een akkoord hebben bereikt over een nieuwe cao. Op de vorige stakingsdagen (6 tot 10 februari) reed ongeveer de helft van het streekvervoer. In een aantal gebieden was de uitval nog iets groter en reed maximaal 30 procent van de bussen. Werkzaamheden ProRail

De spoorwerkzaamheden vinden plaats op het traject Eindhoven-Weert en gaan tot 2 maart duren. ProRail gaat hier dwarsliggers, spoorstaven en ballast (spoorgrind) vervangen. Hierdoor is treinverkeer onmogelijk. Ook kunnen omwonenden mogelijk hinder ervaren. Om reizigers zo min mogelijk overlast te bezorgen, zullen er zoveel als mogelijk bussen ingezet worden. Het gaat dan om snel- en stopbussen. Reizigers wordt aangereden op tijd ns.nl te raadplegen. LEES OOK: Alwéér een staking in het OV: 'Vakbonden hebben meer macht dan ooit'