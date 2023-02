Aswoensdag zet carnavalsvierders weer met beide benen op de grond

De boerenkiel en de carnavalssjaal kunnen weer voor een jaar in de kast. Na vier dagen plezier en bier is het in de katholieke traditie aswoensdag. Op veel plekken in onze provincie worden er tijdens speciale kerkdiensten askruisjes uitgedeeld.

Edwin Heijkers is er al vroeg bij in de Onze-Lieve-Vrouw-van-Lourdeskerk in Bergen op Zoom. “Ik heb bijna geen stem meer over van het zingen de afgelopen dagen. Maar voor mij hoort dit bij de traditie.”

“Door de ramadan heeft een aantal christenen het vasten herontdekt.”

Aswoensdag is voor katholieken het begin van de veertig dagen vastentijd voor Pasen. Volgens pastoor Paul Verbeek spreekt deze traditie steeds meer tot de verbeelding bij mensen. “Ik denk dat dit komt door de invloed van de ramadan bij onze broeders en zussen in de islamitische geloofsgemeenschap.” “Hierdoor heeft een aantal christenen de diepe betekenis herontdekt van het vasten, ofwel jezelf dingen ontzeggen. Vasten is: nee kunnen zeggen. Ik vind het een heel mooie uitdaging om eraan mee te doen.” Ook in de Sint-Laurentiuskerk in Oud-Gastel worden woensdagmiddag askruisjes uitgedeeld. Het kruisje dat pastoor Maickel Prasing op het voorhoofd van de kerkgangers zet, is een oeroud teken van boetedoening. Daarnaast is het een herinnering aan de vergankelijkheid van het leven.

Voor mij betekent het dat we na het carnaval weer met beide voeten op de grond moeten staan.