Vuilnisophalers opgelucht na doorbraak over nieuwe cao: 'Staken heeft zin'

De opluchting onder vuilnisophalers is groot nu er een principeakkoord is bereikt over een nieuwe cao. Eigenlijk zou er vanaf woensdag vijf dagen gestaakt worden. Maar dat hoeft nu niet meer. “Ik ben heel blij dat het gelukt is”, vertelt vuilnisman Carlo Peulen uit Den Bosch woensdagmorgen.

Samen met andere vuilnismannen was Peulen woensdagochtend aanwezig bij het afvalstoffenpunt aan de Titaniumlaan in Den Bosch. Dit was aanvankelijk het startpunt voor de vijfdaagse staking. Een staking die volgens Peulen overlast zou veroorzaken. “Een week is lang hoor. Het was een zootje geworden, met volle prullenbakken en overal zwerfafval. De impact was groot geweest.”

"Donderdag wordt hard werken, maar dat is niet erg."

Maar zover komt het dus niet, al rijden de vuilniswagens woensdag niet meer uit. “Dat was niet meer te regelen”, legt Peulen uit. Donderdag pakken de vuilnismannen- en vrouwen hun werk weer op. “We rijden onze normale routes van die dag en we rijden extra om al het afval op te halen. Donderdag wordt hard werken, drie tandjes erbij. Maar dat is niet erg.” Ook vuilnisman Hakan Buyukimdat is tevreden met het bereikte principeakkoord. In dat akkoord krijgt de gemiddelde vuilnisophaler er 12 procent loon bij. In het eerste was sprake van een loonsverhoging van 5 procent. “Dat oude bod was te laag, dus het staken heeft zin gehad”, zegt hij.

"Staken en druk zetten loont."

Dat laatste erkent ook Marc Dorst, die als bestuurder van vakbond CNV bij de onderhandelingen betrokken was. “Staken en druk zetten loont”, vertelt hij. “Het is dinsdagavond snel gegaan, binnen een aantal uur waren we er uit. Ineens was er een doorbraak.” Het eerste voorstel voor een 2-jarige cao (5 procent in het eerste jaar, 3 procent in het tweede jaar) ging van tafel. Nu gaat het om een 1-jarige cao, waar de gemiddelde vuilsnisophaler dus 12 procent loonsverhoging krijgt. “Mijn telefoon is ontploft, de geluiden vanuit de vuilnisophalers zijn heel positief”, aldus Dorst.