Drie aanhangers van de scouting gestolen, maar niemand weet hoe

Drie aanhangers van de scouting zijn gestolen (foto: Scouting Paulus Helmond-oost/dierdonk). Drie aanhangers van de scouting zijn gestolen (foto: Scouting Paulus Helmond-oost/dierdonk). Drie aanhangers van de scouting zijn gestolen (foto: Scouting Paulus Helmond-oost/dierdonk). Volgende Vorige 1/3 Drie aanhangers van de scouting zijn gestolen (foto: Scouting Paulus Helmond-oost/dierdonk).

Drie aanhangers van de scouting in Helmond zijn afgelopen week op mysterieuze wijze verdwenen. Blokhutbeheerder Leon van de Meulengraaf denkt dat ze gestolen zijn, maar hoe dat is gedaan is een groot raadsel. Braaksporen zijn nergens te bekennen. "Ik heb de enige sleutels van de sloten. Het is zo vreemd", zegt Van de Meulengraaf. Hij schat de waarde van de aanhangers op zo'n tienduizend euro en heeft aangifte gedaan.

Scouting Paulus Helmond-oost/Dierdonk heeft op een afgesloten terrein achter de blokhut in totaal vijf aanhangers staan. Of had: want afgelopen week zijn drie daarvan verdwenen. De aanhangers worden gebruikt om scoutingmaterialen te vervoeren. Maar de leiding van de scouting en ouders van leden mogen ook gebruik maken van de aanhangers. Daardoor zijn ze regelmatig weg. "Vorige week was het mensen al opgevallen dat een paar aanhangers wat langer weg waren. Het kwam in niemand op dat ze gestolen waren. Totdat iemand me belde dat hij een aanhanger had gereserveerd maar dat die er niet stond", vertelt blokhutbeheerder Van de Meulengraaf. Hij is ook secretaris bij de scouting en gaat over de uitleen van de aanhangers. "Ik heb rondgevraagd of iemand de aanhanger had, maar daar kwam niks uit." Van de Meulengraaf ging daarom op onderzoek uit. "Op 13 februari is de blauwe aanhanger 's avonds teruggebracht. Toen stonden ze alle vijf op het terrein. Op 15 februari 's ochtends vroeg waren er drie verdwenen. Dus ergens daartussen zijn ze weggehaald."

"Een braakspoor is nergens te vinden."

Maar hoe de aanhangers gestolen zijn, is voor de beheerder nog een groot mysterie. Twee van de aanhangers zaten vast met een disselslot, een soort ijzeren kap die over de koppeling zit. Er zijn maar twee sleutels van de sloten en die heeft Van de Meulengraaf. "Als mensen een aanhanger lenen, moeten ze bij mij de sleutels komen ophalen en terugbrengen. Ik heb de sleutels allebei nog thuis liggen." De sloten moeten volgens hem dus kapot zijn gemaakt om de aanhangers mee te kunnen nemen. "Maar het rare is dat nergens een braakspoor of slijpsel te vinden is. De sloten zijn ook weg. Ik heb vanochtend de hele omgeving gecontroleerd, maar niks gevonden. Dat maakt het zo vreemd. Ze hebben wel enige moeite moeten doen om ze mee te nemen." Ook hoe de dief het terrein van de scouting op is gekomen, begrijpt Van de Meulengraaf nog niet. Het terrein is afgesloten met een stalen poort. "De poort is waarschijnlijk geforceerd, maar hoe dat is gedaan is me totaal onduidelijk. Het slot is niet kapot gemaakt, want ik kan de poort nog op slot doen. Misschien dat een koevoet is gebruikt om hem open te duwen."

"We hopen ze nog terug te vinden."