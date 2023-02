Bohdan (18) vluchtte uit Oekraïne en werkt nu aan een toekomst hier

Steeds meer Oekraïense jongeren die naar ons land zijn gevlucht, willen hier hun toekomst opbouwen. Dat merken ze bij Fyner rechtshulp in Tilburg. Iedere week kloppen er jongeren aan met vragen over hun mogelijkheden hier. Bohdan Zavhorodnii (18) studeert klassieke zang aan de Fontys Hogeschool voor de Kunsten in Tilburg: “Door de oorlog is alles kapot. Oekraïne heeft voorlopig geen ruimte voor klassieke zangers.”

Op 3 maart vorig jaar, kort na het uitbreken van de oorlog, kwam Bohdan met zijn ouders en broer in Tilburg terecht. Ze komen uit het zuiden van Oekraïne. In Dnipro, een stad in de buurt, studeerde Bohdan voor koordirigent, maar toen hij zijn zangstem ontdekte, veranderde hij van studierichting.

90.000 Oekraïners zijn naar Nederland gevlucht. Uit cijfers van het CBS blijkt dat bijna de helft van de Oekraïners tussen de 15 en 65 jaar in ons land aan het werk is. Maar de regeling die ze beschermt, geldt nog maar tot 4 maart volgend jaar.

Vluchtelingen als Bohdan en zijn familie hebben in ons land een bijzondere status. Normaal mogen vluchtelingen in ons land niet werken en als ze een voorlopige verblijfsvergunning hebben, moeten ze inburgeren. Dat geldt voor Oekraïners nu allemaal niet.

Het verschil met zijn thuisland is enorm: “Het voelt alsof ik in een andere wereld leef. Ik ben een jaar niet thuis geweest, in mijn eigen kamer.” Toch is hij, op dit moment, hier wel gelukkig. En hij wil hier wel blijven: “Dat is wel mijn bedoeling.” Bohdan valt stil en kijkt even uit het raam. “Misschien moeten we hier integreren. Ik ben Nederlands aan het leren. Ik kan het al een beetje begrijpen.”

Bohdan is op het eerste gezicht een bescheiden, rustige jongen. Maar als hij begint te zingen, vult hij met zijn diepe stem moeiteloos het auditorium van zijn opleiding. Het bevalt hem wel in Nederland: “Ik vind fietsen echt heel leuk. Grappig om te zien hoe gestroomlijnd jullie achter elkaar fietsen. De mensen zijn heel aardig. Ze zijn wel direct, maar dat vind ik goed. Ze zien er gelukkig uit, ze lachen altijd.”

“Het is tijdelijk en dus onzeker”, zegt Jorrit Schoots van Fyner rechtshulp in Tilburg erover. Hij krijgt veel vragen van Oekraïense jongeren: “Vooral zij willen weten hoe hun toekomst eruit gaat zien. Ze waren toen de oorlog uitbrak in hun land aan het studeren en studeren hier nu verder of ze zijn aan het werk. Wat als ze langer in Nederland willen blijven? Wat als de oorlog in Oekraïne tien of vijftien jaar gaat duren? Dan willen ze misschien wel hier een leven opbouwen.”

Die onzekere toekomst zit Bohdan wel dwars: “Want ik wil graag langer blijven. Ik zie hier meer kansen. Hier zijn meer creatieve mensen.”

Schoots ziet dat er meer Oekraïense vluchtelingen op zoek zijn naar rechtshulp. Hij helpt ze in hun contacten met de IND, de immigratie- en naturalisatiedienst: “Er zijn zoveel regels en er is zoveel onduidelijk. We leggen de persoonlijke situatie van de vluchteling uit en helpen ze met een aanvraag voor een langer verblijf.”

Bohdan concentreert zich nu maar op zijn studie in Tilburg: “Het is dichtbij. Ik ben eraan gewend en iedereen kent me hier. Wat de toekomst brengt? Ik kan het echt niet zeggen.”