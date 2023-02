Boeren boos over nieuwe mestregels, maar waterschap ziet er ook niks in

Totaal onnodig en frustrerend. Zo omschrijft melkveehouder Ruud Taks (40) in Terheijden de nieuwe maatregelen rondom het uitrijden van mest, die vorige maand plots werden aangekondigd om de waterkwaliteit te verbeteren. Volgens de boer zou het nieuwe beleid zelfs een averechts effect hebben. "Hier gaat het water echt niet van vooruit."

Ook mogen boeren minder mest uitrijden. Dat heeft grote impact op het bedrijf van Taks. "We moeten nu meer kunstmest kopen voor misschien wel 10.000 euro per jaar. En datzelfde bedrag betaal ik om van de overtollige mest van mijn koeien af te komen." Alles bij elkaar dus een extra kostenplaatje van zo'n 20.000 euro per jaar.

In de praktijk hebben die strengere regels meerdere gevolgen. Een daarvan is dat er een speciale bufferzone komt bij veel sloten. Dat betekent dat er binnen drie meter van de sloot geen mest meer mag worden uitgereden.

En wat de melkveehouder extra frustreert, is dat de regels volgens hem overbodig zijn. "Deze maatregelen worden genomen, omdat in sommige gebieden de waterkwaliteit niet in orde is. Maar hier is dat wél het geval. Het RIVM neemt regelmatig monsters en daarbij zitten wij ver onder de toegestane normen. Als de kwaliteit er echt beter van zou worden, zijn wij graag bereid om maatregelen te nemen. Maar nu gaat het misschien zelfs achteruit."

Louis van der Kallen is als bestuurder van het waterschap Brabantse Delta medeverantwoordelijk voor die kwaliteit van het water. Toch is hij het helemaal eens met Taks en veel andere boeren. "Wij zijn ook overvallen door deze maatregel, die volstrekt onterecht is voor een groot deel van ons gebied. Op veel plekken is de kwaliteit al op orde en dan is het niet uit te leggen dat je boeren op kosten jaagt."