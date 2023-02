'Verdachte situatie' leidt tot politieonderzoek bij bestelbus langs de weg

De politie heeft woensdagavond uitgebreid onderzoek gedaan bij een grijs bestelbusje dat schuin in de berm stond geparkeerd langs de Aalsterweg in Eindhoven. Agenten in witte pakken onderzochten de wagen en de omgeving, de politie wilde woensdagavond niet meer kwijt dan dat ze onderzoek doet naar een 'verdachte situatie'.

Het onderzoek begon woensdagavond rond negen uur en ging door tot diep in de nacht. De ventweg tegenover een nabijgelegen hotel werd afgezet. Inmiddels is de weg weer vrij en is het busje weg.

De recherche kwam met meerdere mensen ter plaatse. Een speurhond werd ingezet voor sporenonderzoek. De hond sloeg verschillende keren aan in de buurt van het busje en in een nabijgelegen bosje. Op die plekken is door de politie vervolgens onderzoek gedaan en er werd bewijsmateriaal verzameld. Er is op verschillende plekken gefotografeerd en er lagen gele bordjes op straat.

De politie lijkt de zaak groots en serieus op te pakken maar ze wil tot dusver niets kwijt. "We doen onderzoek naar een verdachte situatie. In het kader van het onderzoek kunnen we op dit moment niet meer zeggen."