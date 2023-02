Binnengluren bij grote opknapbeurt Droomvlucht: 'Nóg meer sfeer'

Eftelingfans moeten nog héél even geduld hebben: op 4 maart opent attractie Droomvlucht weer, na een maandenlange opknapbeurt van zo'n 6 miljoen euro. In een exclusief kijkje achter de schermen laat het park zien wat er in die periode allemaal gedaan is. "Alles is weer in ere hersteld."

Sinds de sluiting op 31 oktober is er een hoop gebeurd binnen de muren van de sprookjesachtige dark ride. En dat was hard nodig, vertellen medewerkers in de video die de Efteling donderdag deelde. "De baan draait al dertig jaar. Iedere dag vervoeren de 28 gondels zo'n 8.500 mensen. Dan is het weleens tijd voor wat onderhoud." En dus werden 260 stalen stukken van de 425 meter lange rails handmatig vervangen. Daar bleef het niet bij. Ook de bewoners van de attractie zijn onder handen genomen, laat het park weten. "Alle kleren zijn weer fris, de baard van koning Oberon is netjes geknipt, de eenhoorn heeft prachtige krullen in zijn manen en de elfjes stralen als nooit tevoren." Bij die poppen is trouwens ook meteen gedacht aan de diversiteit. Zo zijn er voortaan meerdere elfjes met een donkerdere huidskleur. "We hebben er bewust voor gekozen om dat gelijk mee mee te nemen", laat een woordvoerder van het park weten. "We vinden het belangrijk dat onze gasten, en zeker kinderen, zich herkennen in de karakter in de Efteling." 543 lampen

Verder werden ook 543 halogeenlampen werden ingewisseld voor LED-exemplaren. "Veel duurzamer en we kunnen nu in kleur variëren. Zo ontstaat er nog meer sfeer en beleving." In één van de scènes wordt er met de nieuwe lichten bijvoorbeeld een zonsop- en ondergang gecreëerd. Niet overal schijnt de zon. In het Zompenwoud, het slotstuk met de trollen, regent het juist weer volop. Dat effect deed het voor de sluiting al een tijdje niet meer, maar is nu dus hersteld. Beschadigde planeten

Op zaterdag 4 maart gaan de deuren van Droomvlucht weer voor het eerst open. Mogelijk nog wel zonder een paar planeten, die vorige week naar beneden vielen toen de kabels knapten. De zwevende paleizen raakten daarbij beschadigd en worden op dit moment nog gerepareerd. Kijk hieronder alvast wat er de afgelopen maanden gedaan is in Droomvlucht.

Voortaan wonen ook donkere elfjes in Droomvlucht (foto: De Efteling).