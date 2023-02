Paul woonde na zijn scheiding in een schuur, nu heeft hij een tiny house

Vrijwilliger Paul Adriaanse aan de koffie met bewoner Jan (foto: Alice van der Plas). Paul Adriaanse in de woonkamer van zijn tiny house (foto: Alice van der Plas). Volgende Vorige 1/2 Vrijwilliger Paul Adriaanse aan de koffie met bewoner Jan (foto: Alice van der Plas).

Paul Adriaanse uit Deurne woonde ooit in een schuurtje na een scheiding. “Feitelijk was ik dakloos”, vertelt hij. “Als je geen huis hebt, zorgt dat voor veel stress en onrust.” Sinds twee maanden is daar nu een einde aan gekomen. Paul woont in een tiny house op het terrein van zorginstelling ORO in Deurne voor mensen met een beperking. In ruil daarvoor doet hij twee dagdelen in de week vrijwilligerswerk.

Het project met de tiny houses in Deurne probeert twee problemen op te lossen. Het woningtekort en het tekort in de zorg. Bij ORO zijn ze altijd wel op zoek naar vrijwilligers. Het project is nog maar kleinschalig, op het terrein staan nu vijf huisjes. De sociale onderneming Butterfly Effect overziet het hele project. De huisjes werden vorig jaar november geplaatst. “Het is een wonder dat ik hier nu woon”, zegt Paul. “Er was zoveel belangstelling voor dit project. Ik dacht, wat hebben ze aan een 50-plusser? Maar ik kon er toch komen wonen.” Paul betaalt wel gewoon huur, 775 euro. En hij heeft er ook een baan bij, maar het vrijwilligerswerk ziet hij niet als een extra belasting.

"Je kunt echt extra handen en ogen zijn"

“Het is helemaal fantastisch. De mensen genieten hier van hele kleine dingen. Ze leven helemaal in het moment. Ze zitten juichend op een paard bijvoorbeeld. Daar kunnen wij heel wat van leren.” Paul werkt vooral buiten. Hij helpt mensen met houthakken, wandelt met de paarden en gaat koffie met ze drinken. “Het is elke keer wat anders. Je moet er vooral van tevoren geen verwachtingen van hebben”, zegt hij, terwijl hij over het terrein loopt om bewoner Jan op te halen. Hij heeft al veel tips gekregen over hoe om te gaan met mensen. “Je moet altijd positief blijven, je moet ze serieus nemen en respecteren wie ze zijn.” Voor het personeel is het ook fijn dat er vrijwilligers zoals Paul zijn. “Je kunt echt extra handen en ogen zijn.”

"Ik hoop hier echt oud te worden. Samen met de mensen hier."