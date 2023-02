Schokkende beelden van zware mishandeling van jongen (16) tijdens carnaval

Een 16-jarige jongen is tijdens carnaval in Diessen zwaar mishandeld door een groep jongens. Beelden hiervan zijn te zien op videosite Dumpert.

Op de beelden is te zien hoe de jongen door meerdere andere jongens wordt aangevallen. Er vallen rake klappen en het slachtoffer wordt ook geschopt, onder meer tegen zijn hoofd.

Een van de verdachten filmt zelf hoe hij inslaat op het slachtoffer. Er zijn veel omstanders, maar niemand grijpt in. Op de achtergrond hoor je een meisje lachen. Het is onduidelijk wat de aanleiding is voor de mishandeling.

De politie bevestigt dat op dinsdagavond elf uur een mishandeling is gemeld op de Rijtseweg in Diessen. Op die plek ligt een partycentrum. Het 16-jarige slachtoffer heeft aangifte gedaan. In verband met privacy kan de politie niet zeggen hoe het slachtoffer eraantoe is. Er is nog niemand opgepakt.