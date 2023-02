Verkrachting naast fietspad: dader moet vier jaar de cel in

Een man uit Oss moet vier jaar de cel in, omdat hij in mei vorig jaar een 26-jarige vrouw heeft verkracht. Dat deed hij langs de weg tussen Oss en Geffen. De rechtbank in Den Bosch spreekt van een uitermate beangstigende en vernederende gebeurtenis voor het slachtoffer.

De rechter bepaalde verder dat de man een schadevergoeding van ruim 15.000 euro aan het slachtoffer moet betalen. Ook moet hij zich na zijn vrijlating onder toezicht laten stellen of laten behandelen en wacht hem mogelijk een contact- en gebiedsverbod.

Er was een gevangenisstraf van 3,5 jaar geëist, plus zes maanden voorwaardelijk voor als de dader opnieuw in de fout gaat.

Ondanks verzet verkracht

De man had de vrouw gevolgd toen ze op 21 mei ‘s nachts tussen Geffen en Oss naar huis fietste. Hij reed met zijn bestelbus zelfs over het fietspad en over een fietspaal om haar te kunnen blijven volgen. Nadat de bestuurder haar afsneed, viel de vrouw in de berm. De man stapte uit, pakte haar telefoon af en verkrachtte haar, ondanks haar verzet.

Op de plek waar het gebeurde werden DNA van de dader en lak van de bestelbus gevonden. Later werd ook de bestelbus gevonden. Die stond op naam van de vriendin van de dader. Uit verder onderzoek bleek dat de Ossenaar tijdens de verkrachting onder invloed was van drank en drugs.

'Ergste nachtmerrie'

"Wat deze vrouw is overkomen, is de ergste nachtmerrie van veel vrouwen en van iedere ouder van jonge meiden die ‘s nachts alleen naar huis toe fietsen", zei de officier van justitie al tijdens de rechtszaak. Hij probeerde zich voor te stellen hoe het slachtoffer zich moet hebben gevoeld: "De angst en paniek die deze jonge vrouw moest doormaken, is immens."

Bij het bepalen van de straf is er rekening mee gehouden dat de dader oprecht berouw heeft getoond en verminderd toerekeningsvatbaar is. Volgens een psycholoog heeft hij een verstandelijke beperking en kan hij moeilijk omgaan met alcohol.

