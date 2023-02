Ongediertebestrijders vrezen enorme rattenoverlast door gifverbod

Ongediertebestrijders in Brabant verwachten dat halverwege dit jaar de overlast van ratten sterk gaat toenemen. Sinds dit jaar mogen alleen bedrijven met de juiste papieren nog chemische middelen gebruiken bij de bestrijding van ratten en muizen. "Dat wordt wel een dingetje. We verwachten een piek", zegt Rianne Bruers van Pro Curo Plaagdier Preventie.

Bruers legt uit dat het gif voor consumenten te weinig werkzame stoffen bevatte, waardoor ratten er juist weerstand mee opbouwden. "Met onze stoffen is het dan ook moeilijker om de dieren te bestrijden. Roofvogels die ratten of muizen eten, krijgen de giftige stoffen ook binnen."

De regels zijn veranderd omdat het gif gevaarlijk is voor de gezondheid van mens en dier en schadelijk is voor het milieu. Bovendien wordt de overlast met het gif niet blijvend opgelost.

Maar als mensen thuis het rattenprobleem niet meer kunnen aanpakken, wordt het probleem volgens ongediertebestrijders alleen maar groter. Bruers verwacht een grote toename van het aantal ratten. "Als niemand thuis meer iets kan en mag doen, wordt een rattenplaag minder snel de kop ingedrukt met gif."

Bedrijven zullen volgens haar moeten gaan inzetten op advies. "We moeten mensen gaan vertellen hoe ze op andere manieren een rattenplaag kunnen voorkomen. Bijvoorbeeld door je tuin minder aantrekkelijk te maken."

Ook ongediertebestrijder Adriaan Wijnen uit Dongen is ervan overtuigd dat we meer ratten gaan zien. "Het wordt lastig voor mensen die bijvoorbeeld kippen of vogels hebben", meent hij. Wijnen gebruikt zelf sowieso geen gif. Volgens hem moeten we ongedierte gaan voorkomen in plaats van bestrijden. "Denk aan al het eten beter opbergen en gaten dichtmaken. Anders is het dweilen met de kraan open."