Pavel en Olga wonen al een jaar met hun dochter en kleinzoon in 1 kamer

Pavel Marakov en zijn vrouw Olga Marakova zijn gevlucht uit Oekraïne en wonen al elf maanden in het klooster van Veghel. “We voelden ons verloren toen we hier aankwamen, maar we zijn heel erg goed geholpen”, zegt Olga.

Pavel en Olga wonen op de eerste verdieping. Ze slapen daar met zijn vieren op één kamer. In 2014 vluchtte het stel uit de regio Donetsk naar een ander deel van Oekraïne. In dat jaar stemde in een omstreden referendum de meerderheid van de bevolking voor afscheiding van Oekraïne en aansluiting bij Rusland.

Twee weken nadat vorig jaar de oorlog begon, zijn Pavel en Olga vertrokken, samen met hun dochter en kleinzoon. “Het is fijn dat we met de familie bij elkaar zijn”, zegt Pavel. De man van hun dochter is nog in Oekraïne. Het kan zijn dat hij wordt opgeroepen voor dienstplicht.

De familie woont al sinds de opening van de opvang in het klooster. “Het is hier veilig en rustig,” zegt Olga, “en de vrijwilligers zijn erg aardig. Ze helpen als ik bijvoorbeeld naar het ziekenhuis moet of naar de winkel. Alles wordt uitgelegd. Daar zijn we heel dankbaar voor.”