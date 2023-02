Deze flitspalen brachten vorig jaar het meeste geld op

In Brabant zijn vorig jaar ruim 402.000 auto’s geflitst omdat ze te hard of door rood reden. Dat is minder vaak dan in 2021, toen er bijna 409.000 keer geflitst werd.

Verreweg de meeste keren werd geflitst vanwege een te hoge snelheid: 373.685 keer. 28.363 keer ging het om het rijden door een rood verkeerslicht. Er stonden vorig jaar 111 flitspalen in onze provincie. De flitspalen die het meest opleverden zijn: de John F. Kennedylaan in Eindhoven, in de richting van het centrum: 24.078 keer

de Ringbaan Oost in Tilburg (bij de Caspar Houbenstraat: 14.468 keer

de N69 bij de Burgemeester Mollaan in Waalre: 13.909 keer

