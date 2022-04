Deze flitspalen flitsten het vaakst het afgelopen jaar

105 flitspalen stonden er in het jaar 2021 in de provincie Brabant. Zij flitsten alles bij elkaar 408.921 auto’s omdat ze te hard, of door een rood licht reden. Dat is iets minder dan in 2020, toen werd er 432.535 keer geflitst. Alleen in de provincie Zuid-Holland lag dat aantal nog hoger, op 1.053.837.

Vorig jaar stonden er nog 109 flitspalen in Brabant, we boffen dat het er afgelopen jaar dus ietsje minder waren.

Kassa aan de Kennedylaan

Maar als je de top 20 bekijkt van de flitspalen die het vaakst flitsten, ben je blij als je níet vaak over de John F. Kennedylaan in Eindhoven rijdt. Want dat is de flitspaal die in Brabant het meeste opleverde voor de staatskas: deze paal klikte 22.356 keer. Die paal stond ook in 2019 op de eerste plek. De flitspaal aan de N69 in Waalre stond vorig jaar nog bovenaan de flitslijst en staat nu op de derde plek.

In de top 20 komt Eindhoven verder niet voor; de plaatsen Tilburg, Helmond en Vught komen het meest terug. Tilburg staat maar liefst vier keer in de top 20.

Erp nieuw in de top 20

Opvallend is de nummer 5 in de top 20: die plek wordt bezet door Erp. Een dorp met ongeveer 7000 inwoners dat goed was voor 10.290 bonnen. Orthen Noord in Den Bosch is nieuw in de lijst met 6.445 flitsers en is ook meteen de enige Bossche flitspaal in de top 20. De flitspaal aan de N272 in Gemert-Bakel staat dit jaar met beide richtingen op de lijst.

Bekijk hier de top 20 van Brabantse flitspalen: