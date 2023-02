Ernstig zedenmisdrijf in Etten-Leur: 27-jarige man opgepakt

Een 27-jarige man is woensdag opgepakt voor een ernstig zedenmisdrijf afgelopen maandag in Etten-Leur. Het slachtoffer was een jonge vrouw. De man probeerde volgens de politie een dag later een soortgelijk misdrijf te plegen. Ook dat was in Etten-Leur. Toen wist het slachtoffer, ook een vrouw, te ontkomen.

De politie geeft niet veel details vrij over de zaak om ‘de privacy van de slachtoffers te beschermen’.



Op weg naar huis

Duidelijk is in elk geval dat het eerste misdrijf afgelopen maandagochtend plaatsvond toen het slachtoffer, een jonge vrouw, op weg was naar huis. De politie heeft na beide meldingen een speciaal team samengesteld om de misdrijven te onderzoeken. Woensdag werd de man opgepakt. Hij zit nog altijd vast.