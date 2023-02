Van Nistelrooij relativeert uitschakeling: ‘Hang nu de slingers op’

Het was het eerste uur niet om aan te zien maar toch waren er opvallend wat positieve woorden te vinden in de reactie van Ruud van Nistelrooij. Hij vond dat zijn ploeg vanavond niet meer had kunnen doen. “Ik heb genoeg aanknopingspunten gezien.”

PSV won donderdagavond dan wel met 2-0. Toch is het uitgeschakeld na de 3-0 nederlaag van vorige week. Toch kon de trainer gematigd tevreden zijn. Volgens hem is het knap wat een jong elftal heeft laten zien tegen dit Sevilla. “Ik heb twee spelers bij de tegenstander gefeliciteerd met het wereldkampioenschap. En Ivan Rakitic heeft ook niet de minste carriere gehad, hij complimenteerde ons.”

"We hadden de intentie om de eerste helft druk te zetten"

De trainer vervolgt zijn verhaal: “Voor nu hang ik een uurtje de slingers op. Dit is de situatie waarin we zitten. We zijn een team in opbouw. We behouden onze ambities maar ik heb genoeg aanknopingspunten gezien.” Opvallend was het dramatische eerste uur van PSV. Het kreeg geen druk op Sevilla terwijl het een 3-0 achterstand moest wegpoetsen. “We hadden de intentie om de eerste helft druk te zetten. Daar kwam Sevilla makkelijk onderuit omdat ze de tweede ballen wonnen.”

"Spelers aanvallen is ondenkbaar"