112-nieuws: steekpartij op voetbalveldje Breda • vaten gedumpt

10.44

De politie heeft donderdagnacht in Roosendaal drie mannen opgepakt, die bij een huis in de Brugstraat ruiten hadden ingegooid. Rond half 2 ontving de politie een melding van overlast in de straat. Daar aangekomen bleken een aantal mensen ruzie te hebben. De agenten vroegen de mannen om weg te gaan.

Maar een half later was het opnieuw raak. Toen werd gemeld dat de ruiten bij het huis waren ingegooid. Even verderop, in de Admiraal Lonckestraat, vonden de agenten de mannen. Ze zijn aangehouden en zitten vast voor verhoor.