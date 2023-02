Supportersvereniging boos op veldbestormer: 'Je verziekt het voor je club'

De PSV Supportersvereniging is niet te spreken over de actie van de man die donderdagavond in het Philips Stadion het veld op stormde en de keeper van Sevilla aanviel. De vereniging vraagt zich op haar site ‘wie nou zoiets doet’. "Ongelooflijk.”

De wedstrijd van PSV in de Europa League tegen Sevilla werd in blessuretijd meteen stilgelegd toen een man het veld opkwam en richting de doelman van Sevilla rende. Hij sloeg de goalie in het gezicht, viel achterover en werd door spelers van PSV en Sevilla in de kraag gevat. De PSV-supporters balen al dat hun club is uitgeschakeld in Europa en de onbezonnen actie van de man die het veld opstormde maakt de kater nog groter.

"De beelden gaan de wereld rond met de naam van onze club erbij."