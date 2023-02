Nieuwe coronagewoontes verdwijnen: 'Zoenen zit in ons systeem'

Lange tijd dachten we dat we elkaar nooit meer een ongedwongen knuffel konden geven, naar een drukbezocht festival konden gaan of met de hele familie aan tafel zouden zitten. Het coronavirus en alle restricties die erbij hoorden, leken het nieuwe normaal. Donderdag liet het OMT in een advies weten dat we kunnen stoppen met testen. “Het coronavirus hoort erbij”, zeiden ze. En ook van nieuwe coronagewoontes nemen we weer net zo makkelijk afscheid, voorspellen deskundigen.

"Testen op corona is niet meer nodig. Het virus hoort nu eenmaal bij het dagelijkse leven." Dat adviseerde het Outbreak Management Team (OMT) donderdag aan het kabinet. Daarmee beheerst het virus niet langer ons leven. Dat was lange tijd anders toen 'het nieuwe normaal' de boventoon voerde en er angsten waren dat we voor eeuwig afstand moesten houden. Gewoontes zoals de handen continu wassen, elkaars ellebogen aantikken of een boks geven, waren wennen voor veel mensen.

Omgekeerd voelt het daarentegen snel weer normaal, volgens gedragsdeskundige dr. Leo Ligthart. "Sommige mensen geven nog steeds een boks, maar zoenen zit in ons systeem omdat het een sociale norm is. De boksen en ellebogen zullen uiteindelijk verdwijnen." Socioloog dr. Tim Reeskens van Tilburg University schreef samen met andere onderzoekers een boek over de gevolgen van de pandemie. Hij zag ook nieuwe gewoontes waar we na de crisis net zo lief weer vaarwel tegen zeiden. "Tijdens de coronacrisis voerden meer mannen huishoudelijke taken uit. Die rolverdeling is na de pandemie weer rechtgetrokken."

