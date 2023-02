Man stak chalet van zijn ex in brand: zes jaar cel

Een man van 41 uit Oss is vrijdag door de rechtbank in Den Bosch veroordeeld tot zes jaar gevangenisstraf voor poging tot moord en brandstichting. Hij stak op 7 april vorig jaar een chalet in Schaijk in brand, terwijl zijn ex er lag te slapen.

De vrouw bleef ongedeerd, maar het chalet dat zij huurde in een vakantiepark aan de Hermanusweg in Schaijk brandde volledig af. De 41-jarige Ossenaar ontkende tijdens de zitting iedere betrokkenheid. Volgens de rechtbank stak hij met een aansteker een loungebank in brand die tegen het chalet aanstond. De vrouw ontdekte het vuur ’s morgens vroeg toen haar hond begon te blaffen. Tegen vijf uur diezelfde morgen hield de politie de man uit Oss aan. Tijdens een zoektocht zagen agenten de ex-partner rijden en hielden hem aan. De man was dronken en erg geëmotioneerd en had het steeds over zijn ex. De officier van justitie vertelde tijdens de zitting dat de man en de bewoonster van het chalet ‘zes jaar lang een turbulente relatie’ hadden. Het ene moment was de relatie volgens de vrouw heel leuk en het andere moment heel slecht. De vrouw verbrak de relatie rond kerst 2021, maar de man kon dit niet verkroppen. In de periode daarna zou hij meerdere keren zijn langsgekomen bij het chalet van de vrouw en haar hebben lastiggevallen. Twee dagen voor de brand viel hij ’s morgens vroeg haar chalet binnen. Tot de avond voor de brand bleef hij haar bestoken met mailtjes. Dankzij meerdere camera’s kon de heen- en terugreis van de man van zijn huis naar het chalet en terug worden aangetoond. Hij vertrok rond vier uur thuis en werd om 4.49 uur in de buurt van zijn huis in Oss aangehouden. Behalve zes jaar cel mag de man ook vijf jaar lang op geen enkele manier contact zoeken met zijn ex. Ook moet de Ossenaar haar een kleine 7000 euro schadevergoeding betalen. De eigenaresse van het chalet kreeg ruim 11.000 euro schadevergoeding toegewezen.