Weet je nog niet waar je op gaat stemmen? Meld je aan voor het Kiezersdebat

Nog een kleine drie weken en dan mogen we weer naar de stembus. Heb je nog geen idee welk vakje je rood gaat kleuren? En ben je benieuwd waar de provinciale partijen precies voor staan? Meld je dan aan voor het 'Kiezersdebat van Brabant' op maandag 6 maart.

Vanuit Poppodium 013 in Tilburg gaan de lijsttrekkers met elkaar in gesprek over vier thema's: landbouw en voedsel, wonen en arbeidsmigratie, verkeer en vervoer en klimaat en energie. Tijdens het debat kan het publiek rechtstreeks vragen stellen aan de politici.

De opnames van het Kiezersdebat zijn op maandag 6 maart van 20.00 uur tot 22.00 uur. Wil jij daar graag bij aanwezig zijn en heb je een goede vraag rond een van de vier thema’s? Meld je dan aan door een mail te sturen naar [email protected]

Een samenvatting van het Kiezersdebat van Brabant is op zaterdag 11 maart te zien op televisie. Vanaf vrijdag 10 maart zijn op de website van Omroep Brabant per thema korte video’s te zien over de discussies en vragen die in het debat voorbij zijn gekomen.

