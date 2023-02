Franky en Coen bakken jaar later nog friet in Oekraïne: 'Niet los te laten'

Toen Franky en Coen een jaar geleden met hun frietkar richting Oekraïne gingen, hadden ze waarschijnlijk niet gedacht dat het hun nieuwe thuisbasis zou worden. De mannen uit Helmond en Waspik rijden af en aan naar het oorlogsgebied. En ook nu zijn ze daar weer friet, frikandellen en kroketten aan het bakken.

Iedere dag bakken ze tweeduizend porties friet en snacks voor de plaatselijke bevolking en militairen. Maar dat is niet het enige. Dankzij Franky en Coen is er in een ziekenhuis in Kiev een nieuwe operatiekamer geopend. “We zijn veel in de media geweest en daardoor krijgen we heel veel donaties", zegt Coen. "We hebben nu een budget dat groter is dan alleen friet bakken, dus dat willen we goed besteden,” aldus Franky.