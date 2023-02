Zoveel hardrijders zijn geflitst door mobiele flitspaal in Bergen op Zoom

In twee maanden tijd zijn 347 automobilisten geflitst door een mobiele flitspaal in Bergen op Zoom. De mobiele flitspalen staan sinds november vorig jaar op meerdere plekken in Brabant.

De 'flexflitsers' kunnen overal neergezet worden. Voor de mobiele flitspaal is geen vergunning nodig en stroom krijgt de paal van zonnepanelen. In Bergen op Zoom kwam zo'n paal bij de kruising van de Randweg West en de Halsterseweg. Daar reden gemiddeld vijf automobilisten per dag te hard. Den Bosch

Ook op de Sint Teunislaan in Den Bosch stond eind 2022 een mobiele flitspaal. Daar werd minder geflitst: 149 auto's reden daar te hard in november en december. In totaal werden vorig jaar in onze provincie ruim 402.000 auto's geflitst voor te hard rijden, of het rijden door een rood verkeerslicht. De meeste keren werd geflitst vanwege een te hoge snelheid: 373.685 keer. 28.363 keer ging het om het rijden door een rood verkeerslicht.