RKC blijft verrassen, ook Heerenveen niet opgewassen tegen Waalwijkers

RKC blijft de voetbalwereld imponeren. De ploeg van Joseph Oosting won zaterdagavond opnieuw, nu in Friesland van Heerenveen. RKC stijgt hierdoor naar de knappe achtste plaats in de Eredivisie.

In de 35e minuut schoot aanvaller Sydney van Hooijdonk (ex-NAC) Heerenveen nog op een 1-0 voorsprong en de resterende tien minuten voor rust verliepen hectisch voor RKC. Heerenveen namelijk goed druk bleef zetten. Een knappe redding van keeper Etienne Vaessen was nodig om met een 1-0 achterstand het rustsignaal te halen.

Andere wedstrijd

Na een uur kwam RKC beter in de wedstrijd en de tijdens de rust ingebrachte Florian Jozefzoon trok op aangeven van Mats Seuntjens de stand weer gelijk. De voet van Seuntjens bleek goud waard voor RKC, want hij was ook betrokken bij de 1-2 en de 1-3 die door de middenvelders Julian Lelieveld en Yassin Oukili werden binnengeschoten.

In de 94e minuut scoorde Florian Jozefzoon zijn tweede van de avond, op aangeven van Saïd Bakari.

Door deze overwinning op de directe concurrent klimt RKC Waalwijk over Heerenveen heen op de ranglijst, met 32 punten uit 23 wedstrijden. Volgende week volgt voor de Waalwijkers een Brabants onderonsje, thuis tegen PSV.

